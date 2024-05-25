Володимир Зеленський розповів, що особисто з Путіним домовлявся з російським президентом Владіміром Путіним в Нормандії. Він пояснив, що не було масових вбивств, але росіяни відправляли снайперів тренуватись, передає 24 Канал.

Дивіться також Непросто, але можливо: як потрапити до лав ССО і як допоможе їх перший рекрутинговий центр

Ворог все одно тримав країну у напрузі

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що вздовж контактної лінії стояли наші війська, які не стріляли через те, що було домовлено про припинення вогню, але ворог продовжував тренувати та потім застосовувати снайперів. За його словами, виходили 20-30 снайперів, тиждень тренувалися і просто вбивали наших людей.

Тобто вбивства були постійні – постійно тримати у напрузі всю цю країну. Тобто припинення вогню, але не зовсім,

– сказав президент.

Він також окреслив, в чому була помилка, допущена після їхнього вторгнення 2014 року: там, де вони стали, куди вони підтягують техніку, потім і роблять кілька кроків уперед, а тоді знову підтягують техніку. Він пояснив, що це називається по-українськи "повзуча окупація". саме це робили росіяни.

Припинення вогню по-російськи

Президент наголосив, що всі розмови, які були в мінських угодах, – це все нісенітниця абсолютна, вони не дотримувалися їх. Водночас припинення вогню по лінії кордонів мало би сенс, однак не все так просто. За словами Зеленського, якщо буде припинення вогню на Харківському напрямку, де росіяни просунулись на 10 кілометрів та стали, що означає, що важка техніка не підійшла через нашу артилерію, бо їх було знищено.

Отже, припинення вогню – їхня важка техніка під'їжджає. Мені сказали, я не хочу говорити, який лідер: "Давайте зараз зупинимо на якийсь період і подивимося". Я говорю: добре, скажи, хто бере відповідальність, що росіяни не підведуть техніку на нашу територію?

– риторично запитав український президент.

Водночас у відповідь він чує, що є можливість слідкувати за супутниками, однак виникає питання, як зупинити росіян фізично? За ту добу, яку ми витратимо на звертання до домовленостей, росіяни встигнуть доїхати, тому для нас це небезпечно.