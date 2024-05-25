Владимир Зеленский рассказал, что лично с Путиным договаривался с российским президентом Владимиром Путиным в Нормандии. Он объяснил, что не было массовых убийств, но россияне отправляли снайперов тренироваться, передает 24 Канал.

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Враг все равно держал страну в напряжении

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что вдоль контактной линии стояли наши войска, которые не стреляли из-за того, что было договорено о прекращении огня, но враг продолжал тренировать и затем применять снайперов. По его словам, выходили 20-30 снайперов, неделю тренировались и просто убивали наших людей.

То есть убийства были постоянные – постоянно держать в напряжении всю эту страну. То есть прекращение огня, но не совсем,

– сказал президент.

Он также очертил, в чем была ошибка, допущена после их вторжения 2014 года: там, где они стали, куда они подтягивают технику, потом и делают несколько шагов вперед, а потом снова подтягивают технику. Он объяснил, что это называется по-украински "ползучая оккупация". именно это делали россияне.

Прекращение огня по-русски

Президент подчеркнул, что все разговоры, которые были в минских соглашениях, – это все чушь абсолютная, они не придерживались их. В то же время прекращение огня по линии границ имело бы смысл, однако не все так просто. По словам Зеленского, если будет прекращение огня на Харьковском направлении, где россияне продвинулись на 10 километров и стали, что означает, что тяжелая техника не подошла через нашу артиллерию, потому что они были уничтожены.

Итак, прекращения огня – их тяжелая техника подъезжает. Мне сказали, я не хочу говорить, какой лидер: "Давайте сейчас остановим на какой-то период и посмотрим". Я говорю: хорошо, скажи, кто берет ответственность, что россияне не подведут технику на нашу территорию?

– риторически спросил украинский президент.

В то же время в ответ он слышит, что есть возможность следить за спутниками, однако возникает вопрос, как остановить россиян физически? За те сутки, которые мы потратим на обращение к договоренностям, россияне успеют доехать, поэтому для нас это опасно.