Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что в мире "нет ни одного лидера, который бы поддерживал Украину больше и решительнее, чем Джо Байден". Об этом чиновник заявил, комментируя то, что на Саммит поедет вице-президент США Камала Харрис, пишет 24 Канал.
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Что сказал Кирби о том, что Байден не примет участие в Саммите мира
Я не думаю, что вы можете назвать другую нацию, которая сделала столько же для Украины, а также для способности дать отпор России, чем Соединенные Штаты,
– заявил Джон Кирби, пишет Укринформ.
Он добавил, что США поддерживают украинскую формулу мира. Также чиновник заверил, что как вице-президент, так и Джейк Салливан с нетерпением ждут дискуссий в Люцерне, чтобы понять, что Соединенные Штаты могут делать дальше для поддержки Украины.
Байден не будет участвовать в Саммите мира
- Белый дом заявил, что США на Саммите мира в Швейцарии будут представлены на самом высоком уровне. Однако США не объясняли, поедет ли на саммит Джо Байден.
- Владимир Зеленский говорил, что российский диктатор Путин будет аплодировать стоя, если Джо Байден проигнорирует Саммит мира.
- Еще в мае издание Bloomberg написало, что президент США пропустит Глобальный саммит мира. Ведь тогда у него запланирован сбор средств на предвыборную кампанию в Калифорнии. На мероприятии должны быть голливудские звезды – Джордж Клуни, Джулия Робертс и другие.