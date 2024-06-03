Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что в мире "нет ни одного лидера, который бы поддерживал Украину больше и решительнее, чем Джо Байден". Об этом чиновник заявил, комментируя то, что на Саммит поедет вице-президент США Камала Харрис, пишет 24 Канал.

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Что сказал Кирби о том, что Байден не примет участие в Саммите мира

Я не думаю, что вы можете назвать другую нацию, которая сделала столько же для Украины, а также для способности дать отпор России, чем Соединенные Штаты,

– заявил Джон Кирби, пишет Укринформ.

Он добавил, что США поддерживают украинскую формулу мира. Также чиновник заверил, что как вице-президент, так и Джейк Салливан с нетерпением ждут дискуссий в Люцерне, чтобы понять, что Соединенные Штаты могут делать дальше для поддержки Украины.

Байден не будет участвовать в Саммите мира