Про це розповів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він також уточнив, хто саме буде представляти країну на Саміті миру.

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Угорщина візьме участь у саміті миру у Швейцарії

Очільник угорського МЗС заявив, що Угорщина братиме участь у саміті миру у Швейцарії 15 – 16 червня.

Причина нашої участі в тому, що ми абсолютно на боці миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному,

– наголосив угорський міністр.

Відповідаючи на запитання журналіста, він зазначив, що Угорщина буде представлена ​​на конференції на рівні міністра закордонних справ.

"Ми поважаємо мирні зусилля Швейцарії, ми будемо брати участь на рівні міністра закордонних справ", – додав він, також зазначивши, що говорити про мир завжди корисно.

Водночас Петер Сійярто висловився і про відсутність Росії на саміті.

Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів,

– резюмував він.

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