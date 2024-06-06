Про це розповів міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Він також уточнив, хто саме буде представляти країну на Саміті миру.

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Угорщина візьме участь у саміті миру у Швейцарії

Очільник угорського МЗС заявив, що Угорщина братиме участь у саміті миру у Швейцарії 15 – 16 червня.

Причина нашої участі в тому, що ми абсолютно на боці миру, а тому ми беремо участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному,
– наголосив угорський міністр.

Відповідаючи на запитання журналіста, він зазначив, що Угорщина буде представлена ​​на конференції на рівні міністра закордонних справ.

"Ми поважаємо мирні зусилля Швейцарії, ми будемо брати участь на рівні міністра закордонних справ", – додав він, також зазначивши, що говорити про мир завжди корисно.

Водночас Петер Сійярто висловився і про відсутність Росії на саміті.

Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів,
– резюмував він.

Глобальний саміт миру: останні новини

  • У Швейцарії 15 – 16 червня відбудеться глобальний Саміт миру. Свою участь у ньому вже підтвердили лідери 107 країн світу.
  • Єлисейський палац 5 червня підтвердив участь президента Франції у Саміті миру. В адміністрації Макрона повідомили, що Франція не лише має намір надавати Україні військову допомогу у довгостроковій перспективі, а й "надавати політичну та дипломатичну підтримку".
  • Свою участь у заході підтвердила також і ООН. Поки невідомо достеменно, хто з посадовців ООН поїде у Швейцарію. Однак ближче до дати проведення заходу обіцяють розкрити ім'я делегата.