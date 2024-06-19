Об этом заявил постоянный представитель Венгрии при ЕС Балинт Одор во время брифинга в Брюсселе. Он добавил, что Будапешт стремится "сбалансировать" процессы расширения Европейского Союза.

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Украина не будет приоритетом во время председательства Венгрии в ЕС

Одор объяснил, что 25 июня назначены первые межправительственные конференции Евросоюза с Украиной и Молдовой. Эти встречи станут официальным началом переговоров о вступлении двух стран в ЕС, а также должны быть приняты переговорные рамки. После этого продолжится процесс скрининга, однако существенных изменений в этом направлении не ожидается.

Украина же для Венгрии не будет приоритетом. Одор ничего не говорил о поддержке Украины. В то же время он заявил, что приоритетами Венгрии во время председательства являются:

конкурентоспособность Европейского Союза,

экономические отношения с третьими странами,

облегчение административного бремени,

оборонная политика,

сотрудничество в сфере закупок вооружений.

Что касается евроинтеграционных приоритетов, то Будапешт нацелен на ускорение вступления Западных Балкан в ЕС. В частности, Венгрия планирует провести как можно больше переговоров со странами-кандидатами из этого региона, а также провести саммит ЕС – Западные Балканы.

Мы хотим воспользоваться импульсом, мы видим, что можем ускорить процесс вступления стран Западных Балкан. Мы слишком долго ждали,

– заявил постпред Венгрии.

Одор также сообщил, что Венгрия выбрала слоганом председательства в Совете ЕС фразу "Вернем Европе былое величие" или "Сделаем Европу снова великой". Интересно, что это выражение напоминает слоган предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа. В 2016 году Трамп баллотировался под слоганом "Make America great again" ("Сделаем Америку снова великой"). Более того, в тот период Орбан открыто поддерживал Трампа, а в марте 2024 года назвал его "президентом мира".