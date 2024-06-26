Про це розповів голова Європейської Ради Шарль Мішель, передає кореспондентка 24 Каналу. Ця зустріч відбудеться після того, як ЄС відкрило переговорні рамки для вступу нашої держави.

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Зеленський приїде на саміт ЄС

Шарль Мішель розповів, що його зустріч з Володимиром Зеленським у Брюсселі розпочнеться у четвер, 27 червня, о 14:00. Політики спершу обміняються новою інформацією стосовно останніх подій в Україні та ЄС.

Це буде можливість обговорити ситуацію на місці, а також взяти до відома деякі досягнення з часу нашої останньої зустрічі. Зокрема, ця Європейська Рада стане можливістю привітати ухвалення рамок переговорів і проведення Міжурядових конференцій з Україною, Молдовою та Чорногорією. Це історичні кроки на підтримку відповідного шляху цих країн до членства в Європі,

– зазначив голова Європейської Ради.

Мішель також наголосив, що ЄС був амбітним та сміливими, спрямовуючи доходи від заморожених російських активів на підтримку України цього року. На наступні роки, за словами голови Європейської Ради, ЄС разом із партнерами забезпечить кредити для України ще на 50 мільярдів євро.

"Також вкрай важливо, щоб ми посилили військову підтримку України, зосередившись на протиповітряній обороні, боєприпасах і ракетах. Крім того, ми повинні продовжувати згуртовувати широку міжнародну підтримку для справедливого миру в Україні на основі Статуту ООН", – наголосив Мішель.

Раніше Україна та ЄС почали переговори у Люксембурзі про вступ нашої держави до союзу. Країни Євросоюзу вже презентували переговорні рамки для української сторони.