Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Украина делает все возможное для выполнения условий ЕС. Обеим сторонам нужно решить важные экономические вопросы.

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На каком этапе вступления в ЕС находится Украина

По словам Буряченко, не только Украина идет по пути евроинтеграции, ЕС тоже пойдет обратным путем, однако он будет непростой. Нужно отдать должное президенту Украины и Кабмину, которые делают все необходимое для выполнения рекомендаций Еврокомиссии.

Украина идет по своему, указанному в Конституции, политическому пути в направлении евроинтеграции. Однако нас ожидают сложные переговорные процессы,

– отметил политолог.

Он пояснил, что согласование различных отраслей экономики или производства евроинтеграционных договоренностей является лишь нормативной практикой. Европейские компании, например польские фермеры, рынок машиностроения, металлургии, оборонно-промышленный комплекс имеют свои интересы.

Огромное количество экономических вопросов нужно будет прорабатывать. И нам, и европейцам надо будет решить неудобные вопросы, на которые сейчас нет ответа,

– отметил Буряченко.

Политолог отметил, что во вступлении в ЕС нет легких путей. Если Украина пойдет легким путем и Европейский Союз не будет готов к нашей интеграции, то наше государство навредит и себе, и Европе.

Это может привести к серьезной политической дестабилизации. Этого не нужно сторонам,

– подчеркнул Буряченко.

Чем больше путь Украины в ЕС будет продуман, реализовываться с холодным умом и профессионализмом, тем объединение будет комфортным и эффективным.