Говорится о Польше, с которой наша страна имеет сходные признаки. Такое мнение 24 Каналу высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что ни одна страна не начинала свой путь в ЕС в состоянии войны.

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Чей путь напоминает украинский

По словам Огрызко, каждая страна – это отдельная история, другой путь и требования. Маленькие по территориям Эстонию или Латвию сравнить с Украиной очень трудно.

Путь нашей страны в ЕС может напоминать историю Польши. Наши страны относительно соизмеримы по населению и территории. Хотя украинский сельскохозяйственный профиль Европа захочет "пообрезать со всех сторон". Ведь Украина в этом плане является большим конкурентом для всех европейских стран.

Что-то похожее на польский путь нас ждет, хотя далеко не во всем,

– подчеркнул экс-министр Украины.

Украина имеет уникальный путь

Ни одно государство, кроме нашей, не начинало свой путь в Евросоюз в состоянии войны с Россией. Именно поэтому Украина будет демонстрировать свой особый путь.

Это нам возможно немного поможет, с точки зрения солидарности и того, что Европейский Союз будет возможно прикрывать глаза на некоторые темы,

– отметил Огрызко.

Какая существует угроза

По словам экс-министра, от переговорной команды будет зависеть, насколько быстро Украина сможет пройти этот путь. Однако потом будет угроза со стороны Венгрии, а именно пророссийского премьер-министра Виктора Орбана, который может блокировать процесс. Возможно Украине удастся его обойти путем уже согласованных элементов.

Однако все это впереди, поэтому не будем забегать вперед,

– отметил Огрызко.