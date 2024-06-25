Мовиться про Польщу, з якою наша країна має подібні ознаки. Таку думку 24 Каналу висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що жодна країна не розпочинала свій шлях до ЄС у стані війни.

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Чий шлях нагадує український

За словами Огризка, кожна країна – це окрема історія, інший шлях та вимоги. Маленькі за територіями Естонію чи Латвію порівняти з Україною дуже важко.

Шлях нашої країни до ЄС може нагадувати історію Польщі. Наші країни відносно співмірні за населенням та територією. Хоча український сільськогосподарський профіль Європа захоче "пообрізати з усіх сторін". Адже Україна в цьому плані є великим конкурентом для всіх європейських країн.

Щось схоже на польський шлях нас чекає, хоча далеко не у всьому,

– підкреслив ексміністр України.

Україна має унікальний шлях

Ні одна держава, крім нашої, не розпочинала свій шлях до Євросоюзу в стані війни з Росією. Саме тому Україна буде демонструвати свій особливий шлях.

Це нам можливо трішки допоможе, з погляду солідарності та того, що Європейський Союз буде можливо приплющувати очі на деякі теми,

– зауважив Огризко.

Яка існує загроза

За словами ексміністра, від переговорної команди буде залежати, наскільки швидко Україна зможе пройти цей шлях. Однак потім буде загроза з боку Угорщини, а саме проросійського прем'єр-міністра Віктора Орбана, який може блокувати процес. Можливо, Україні вдасться його обійти шляхом вже узгоджених елементів.

Однак все це попереду, тому не будемо забігати наперед,

– зазначив Огризко.