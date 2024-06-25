Минуло понад два роки, відколи Україна підписала заявку на вступ до ЄС. Це сталося 28 лютого 2022 року, а уже 25 червня 2024 року переговори щодо вступу нарешті стартують.

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З 25 червня відраховуватиметься старт членства України в ЄС

Глава держави зауважив, що від цього дня відраховуватиметься старт членства України в Євросоюзі.

Саме від сьогоднішнього дня відраховуватиметься старт нашого членства у Євросоюзі: перша міжурядова конференція України та ЄС – уже сьогодні,

– написав Володимир Зеленський.

Він назвав цей день історичним, адже Україна перейде "до фактичних, реальних переговорів із Європейським Союзом щодо членства".

Гарант держави також подякував кожному, хто продовжує увесь цей час захищати Україну, та команді, яка працює над тим, щоб наша держава стала частиною Європейського Союзу.

Нас уже ніколи не збити зі шляху в об’єднану Європу, у наш спільний дім – усіх європейських націй. Дім, який має бути мирним,

– додав Зеленський.