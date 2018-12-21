На Винничине три прихода Московского патриархата перешли к ПЦУ: подробности

Три прихода Московского патриархата в Винницкой области перешли в состав новосозданной Православной церкви Украины. Одна из них сделала свой выбор еще накануне Объединительного собора.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ.

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Известно, что такой шаг сделали приходы храма святой великомученицы Параскевы села Тютьки Винницкого района, а также прихода сел Ровец и Коло-Михайловка.

19 декабря, в день памяти святителя Николая, община храма святой великомученицы Параскевы подтвердила свое предыдущее решение и присоединилась к Православной Церкви Украины. За богослужением возносились молитвы за Предстоятеля ПЦУ Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Радостная новость быстро разошлась по селу. Старенькие прихожане, а также те, кто не смогли быть в храме, звонили и поздравляли настоятеля,

– говорится в сообщении.

Радостно восприняли новость о переходе и две другие приходы.

Отметим, что ранее приход митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко перешел из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Напомним, 17 декабря Винницкий Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ Московского патриархата перешел в состав новосозданной Православной церкви Украины. О переходе собора в ПЦУ во время службы объявил митрополит Винницкий и Барский Симеон. Он остается настоятелем этого собора.

Как создавали единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.