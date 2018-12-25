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      В состав православной церкви Украины перешел первый приход из Хмельницкой области

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      Прихожане из села Доброгорща (Хмельницкая обл.) вместе с настоятелем перешли к ПЦУ (иллюстративное фото)
      Прихожане из села Доброгорща (Хмельницкая обл.) вместе с настоятелем перешли к ПЦУ (иллюстративное фото) / "Газета по-украински"

      В Хмельницкой области в селе Доброгорща прихожане Свято-Николаевского храма, принадлежавшем бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата, присоединились к недавно созданной Объединенной православной церкви Украины.

      Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний Махота на своей странице в Facebook.

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      По его словам, перейти к ПЦУ прихожане решили вместе со своим настоятелем, священником Александром Булановым. Теперь храм входит в Хмельницкую епархию Православной церкви Украины.

      "Большая радость – единение вокруг родной Поместной Православной Церкви, чтобы едиными устами и единым сердцем славить Большого Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа! Христос – среди нас!", – подчеркнул священнослужитель.

      Также митрополит Антоний опубликовал фото соответствующего документа.

      Заметим, что религиозная община из села Доброгорща стала первым приходом Московского патриархата в Хмельницкой области, который решил присоединиться к поместной церкви.

      Напомним, ранее в Винницкой области два прихода Московского патриархата также перешли в состав новосозданной Православной церкви Украины. В частности, говорится о приходе скального Свято-Троицкого храма на берегу Южного Буга и храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Махновка.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      какие еще парафии перешли в объединенную православную церковь украины:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Хмельницкого Единая поместная церковь Религия УПЦ КП УПЦ МП
      Источник: 24 канал
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