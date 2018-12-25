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      Священники УПЦ МП помогали боевикам в начале оккупации Донбасса, – волонтер

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      Священники УПЦ МП помогали боевикам в начале оккупации Донбасса
      Священники УПЦ МП помогали боевикам в начале оккупации Донбасса / Фото из открытых источников

      Священники Украинской православной церкви Московского патриархата сотрудничали с пророссийскими боевиками экс-главаря оккупированной Донетчины Игоря Гиркина (Стелкова).

      Об этом рассказал волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай, передает "Прямой".

      Читайте также: Путин заговорил о возможном "кровавом характере" событий вокруг Православной церкви Украины

      Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что во время аннексии Крыма священнослужители УПЦ МП, находящиеся на полуострове, помогали российским оккупантам, а в их храмах хранилось оружие.

      В ответ на такое заявление Чубарова, Гай отметил, что представители Московского патриархата помогали не только оккупантам Крыму, но и Донбасса.

      Я вам скажу больше того, в Славянске, когда были события 2014 года, УПЦ МП помогала террористам Гиркина, российским наемникам проводить рекогносцировку (разведку) и под видом паломников они проникали на территории, подконтрольные Украине,
      – рассказал волонтер.

      Напомним, накануне ряд российских СМИ активно распространял информацию о том, что Президент Украины Петр Порошенко якобы дал взятку патриарху Варфоломею за предоставление Украинской православной церкви автокефалии. Однако эта информация ни разу не была подкреплена фактами.

      Сам Варфоломей отреагировал на такую ​​информацию удачной шуткой, отметив, что получил не деньги, а много конфет и сладостей с завода Порошенко.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Теги: Религия Новости Украины Война на Донбассе Новости политики УПЦ МП Единая поместная церковь
      Источник: 24 Канал
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