Священники УПЦ МП помогали боевикам в начале оккупации Донбасса, – волонтер
Священники Украинской православной церкви Московского патриархата сотрудничали с пророссийскими боевиками экс-главаря оккупированной Донетчины Игоря Гиркина (Стелкова).
Об этом рассказал волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай, передает "Прямой".
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Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что во время аннексии Крыма священнослужители УПЦ МП, находящиеся на полуострове, помогали российским оккупантам, а в их храмах хранилось оружие.
В ответ на такое заявление Чубарова, Гай отметил, что представители Московского патриархата помогали не только оккупантам Крыму, но и Донбасса.
Я вам скажу больше того, в Славянске, когда были события 2014 года, УПЦ МП помогала террористам Гиркина, российским наемникам проводить рекогносцировку (разведку) и под видом паломников они проникали на территории, подконтрольные Украине,
– рассказал волонтер.
Напомним, накануне ряд российских СМИ активно распространял информацию о том, что Президент Украины Петр Порошенко якобы дал взятку патриарху Варфоломею за предоставление Украинской православной церкви автокефалии. Однако эта информация ни разу не была подкреплена фактами.
Сам Варфоломей отреагировал на такую информацию удачной шуткой, отметив, что получил не деньги, а много конфет и сладостей с завода Порошенко.
Как создавали Единую поместную церковь в Украине?
9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.
15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.