Священники УПЦ МП помогали боевикам в начале оккупации Донбасса, – волонтер

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата сотрудничали с пророссийскими боевиками экс-главаря оккупированной Донетчины Игоря Гиркина (Стелкова).

Об этом рассказал волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай, передает "Прямой".

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Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что во время аннексии Крыма священнослужители УПЦ МП, находящиеся на полуострове, помогали российским оккупантам, а в их храмах хранилось оружие.

В ответ на такое заявление Чубарова, Гай отметил, что представители Московского патриархата помогали не только оккупантам Крыму, но и Донбасса.

Я вам скажу больше того, в Славянске, когда были события 2014 года, УПЦ МП помогала террористам Гиркина, российским наемникам проводить рекогносцировку (разведку) и под видом паломников они проникали на территории, подконтрольные Украине,

– рассказал волонтер.

Напомним, накануне ряд российских СМИ активно распространял информацию о том, что Президент Украины Петр Порошенко якобы дал взятку патриарху Варфоломею за предоставление Украинской православной церкви автокефалии. Однако эта информация ни разу не была подкреплена фактами.



Сам Варфоломей отреагировал на такую ​​информацию удачной шуткой, отметив, что получил не деньги, а много конфет и сладостей с завода Порошенко.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.