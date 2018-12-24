Варфоломей подколол российских пропагандистов по обвинению во взятке за автокефалию для УПЦ

Вселенский патриарх Варфоломей точной шуткой среагировал на обвинения ряда российских пропагандистов в получении взятки за предоставление Украинской православной церкви автокефалии.

Об этом пишет греческое издание Orthodoxia.Info.

Отметим, пророссийские СМИ активно распространяли информацию о том, что Президент Украины Петр Порошенко якобы дал взятку патриарху Варфоломею за предоставление Украинской православной церкви автокефалии. Однако эта информация ни разу не была подкреплена фактами.

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Хотя Русская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за предоставление этой автокефалии, на самом деле я получил не деньги, а много конфет и сладостей с завода Порошенко,

– сказал Варфоломей во время своей встречи с детьми.

Патриарх добавил, что президент Украины "от большой радости" отправил во Вселенский Патриархат пакеты конфет со своей фабрики.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.