Варфоломій підколов російських пропагандистів щодо звинувачення в хабарі за автокефалію для УПЦ

Вселенський патріарх Варфоломій влучним жартом зреагував на звинувачення низки російських пропагандистів в отриманні хабара за надання Українській православній церкві автокефалії.

Про це пише грецьке видання Orthodoxia.Info.

Зазначимо, проросійські ЗМІ активно поширювали інформацію про те, що Президент України Петро Порошенко нібито дав хабара патріарху Варфоломію за надання Українській православній церкві автокефалії. Проте ця інформація жодного разу не була підкріплена фактами.

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Хоча Російська церква звинувачує мене в тому, що я взяв гроші за надання цієї автокефалії, насправді я отримав не гроші, а багато цукерок і солодощів з заводу Порошенка,

– сказав Варфоломій під час своєї зустрічі з дітьми.

Патріарх додав, що президент України "від великої радості" відправив у Вселенський Патріархат пакунки цукерок зі своєї фабрики.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.