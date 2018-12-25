15:17
25 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Прихований талант Кадирова. Благодійність по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:14, 24 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, 24 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Священики УПЦ МП допомагали бойовикам на початку окупації Донбасу, – волонтер

      370 Читать новость на русском
      Священики УПЦ МП допомагали бойовикам на початку окупації Донбасу
      Священики УПЦ МП допомагали бойовикам на початку окупації Донбасу / Фото з відкритих джерел

      Священики Української православної церкви Московського патріархату співпрацювали з проросійськими бойовиками екс-ватажка окупованої Донеччини Ігоря Гіркіна (Стєлкова).

      Про це розповів волонтер та ветеран АТО Мирослав Гай, передає "Прямий".

      Читайте також:  Путін заговорив про можливий "кровавий характер" подій навколо Православної церкви України

      Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що під час анексії Криму священнослужителі УПЦ МП, які перебувають на півострові, допомагали російським окупантам, а в їх храмах зберігалася зброя.

      У відповідь на таку заяву Чубарова, Гай зазначив, що представники Московського патріархату допомагали не лише окупантам Криму, а й Донбасу.

      Я вам скажу більше того, у Слов'янську, коли були події 2014 року, УПЦ МП допомагала терористам Гіркіна, російським найманцям проводити рекогносцировку (розвідку) та під виглядом паломників вони проникали на території, підконтрольні Україні,
      – розповів волонтер.

      Нагадаємо, напередодні низка проросійських ЗМІ активно поширювала інформацію про те, що Президент України Петро Порошенко нібито дав хабара патріарху Варфоломію за надання Українській православній церкві автокефалії. Проте ця інформація жодного разу не була підкріплена фактами.

      Сам Варфоломій відреагував на таку інформацію влучним жартом, зазначивши, що отримав не гроші, а багато цукерок і солодощів з заводу Порошенка.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини політики Новини України Єдина помісна церква УПЦ МП Релігія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Повод бояться: какие изменения будут на таможенном контроле
      сьогодні , 15:06 Повод бояться: какие изменения будут на таможенном контроле
      Юрій Бутусов 405
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Яка доля чекає найбільше родовище сланцевого газу в Україні й чому це вигідно Порошенку
      сьогодні , 14:00 Яка доля чекає найбільше родовище сланцевого газу в Україні й чому це вигідно Порошенку
      Сергій Лещенко 721
      Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
      сьогодні , 13:00 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
      Олесь Друкач 89
      Почему политическая элита поддержит импичмент и вынесет Трампа из Белого дома
      сьогодні , 13:00 Почему политическая элита поддержит импичмент и вынесет Трампа из Белого дома
      Іван Яковина 291
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Неля Штепа проголосувала в СІЗО (Фото)
      26 жовтня 2014 , 12:49
      Скільки загинуло українців за час війни на Донбасі: моторошна статистика
       28 листопада 2017 , 17:41
      Американцям корейський Genesis доставляє більше радості, ніж Porsche, BMW, Lincoln та Mercedes
       26 липня , 15:20
      Збірна України розпочала збір у Києві
       3 вересня , 18:02
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук