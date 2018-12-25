Священики УПЦ МП допомагали бойовикам на початку окупації Донбасу, – волонтер

Священики Української православної церкви Московського патріархату співпрацювали з проросійськими бойовиками екс-ватажка окупованої Донеччини Ігоря Гіркіна (Стєлкова).

Про це розповів волонтер та ветеран АТО Мирослав Гай, передає "Прямий".

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Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що під час анексії Криму священнослужителі УПЦ МП, які перебувають на півострові, допомагали російським окупантам, а в їх храмах зберігалася зброя.

У відповідь на таку заяву Чубарова, Гай зазначив, що представники Московського патріархату допомагали не лише окупантам Криму, а й Донбасу.

Я вам скажу більше того, у Слов'янську, коли були події 2014 року, УПЦ МП допомагала терористам Гіркіна, російським найманцям проводити рекогносцировку (розвідку) та під виглядом паломників вони проникали на території, підконтрольні Україні,

– розповів волонтер.

Нагадаємо, напередодні низка проросійських ЗМІ активно поширювала інформацію про те, що Президент України Петро Порошенко нібито дав хабара патріарху Варфоломію за надання Українській православній церкві автокефалії. Проте ця інформація жодного разу не була підкріплена фактами.



Сам Варфоломій відреагував на таку інформацію влучним жартом, зазначивши, що отримав не гроші, а багато цукерок і солодощів з заводу Порошенка.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.