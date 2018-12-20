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      Путін заговорив про можливий "кровавий характер" подій навколо Православної церкви України

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      Путін заговорив про можливий "кровавий характер" подій навколо Православної церкви в Україні
      Путін заговорив про можливий "кровавий характер" подій навколо Православної церкви в Україні / Фото з відкритих джерел

      Російський лідер Володимир Путін прокоментував створення Православної церкви України, звинувативши Вселенського патріарха у бажанні наживи та виконанні "вказівок з Вашингтона". До всього, Путін заявив про можливий "важкий і кровавий характер" подальшого розвитку подій.

      Про це він сказав під час свої прес-конференції 20 грудня.

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      Так, президент РФ традиційно звинувачує владу України у "втручанні в релігійне життя". При цьому Путін назвав новостворену Православну церкву України належною до "Стамбульського патріархату".

      Однак, розповідаючи про "незалежність УПЦ МП в Україні" очільник Кремля обмовився.

      "РПЦ Московського патріархату в Україні...Ой, не РПЦ, а Українська православна церква московського патріархату в Україні була цілком незалежною", – сказав він, додавши, що УПЦ МП нібито "лише згадували на проповідях ім’я московського патріарха".

      Цього разу Путін також не поскупився на закиди – звинуватив Вселенського патріарха Варфоломія у "бажанні наживи".

      Думаю, головний мотив для Варфоломія підкорити територію, а потім ще й заробляти на цьому,
      – заявив президент РФ.

      Не забув Путін і  про США. За його словами, держсекретар США подзвонив щодо цього питання до Києва, аби "обговорити цю тему".

      При цьому Путін заявив, що після створення нової церкви в Україні розпочнеться нібито "розподіл власності". Російський президент спрогнозував "кровавий характер" такому розвитку подій.

      "Він може отримати дуже важкий, якщо не кровавий характер", – сказав російський лідер. 

      Нагадаємо, у зв’язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього Московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, який очолив митрополит Онуфрій.

      Під час зібрання священнослужителі ухвалили рішення звільнити з посад і заборонити богослужіння двом учасникам Собору. А опісля керуючий справами "УПЦ МП" митрополит Бориспільський і Броварський Антоній заявив, що на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Що відомо про митрополита Епіфанія: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Релігія Єдина помісна церква Томос
      Джерело: 24 Канал
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