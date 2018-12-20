15:57
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, 19 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Путин заговорил о возможном "кровавом характере" событий вокруг Православной церкви Украины

      344 Читати новину українською
      Путин заговорил о возможном "кровавом характере" событий вокруг Православной церкви в Украине
      Путин заговорил о возможном "кровавом характере" событий вокруг Православной церкви в Украине / Фото из открытых источников

      Российский лидер Владимир Путин прокомментировал создание Православной церкви Украины, обвинив Вселенского патриарха в желании наживы и исполнении "указаний из Вашингтона". Ко всему, Путин заявил о возможном "тяжелом и кровавом характере" дальнейшего развития событий.

      Об этом он сказал во время своей пресс-конференции 20 декабря.

      Читайте также: Епифаний рассказал, что будет с храмами Московского патриархата

      Так, президент РФ традиционно обвиняет власти Украины во "вмешательстве в религиозную жизнь". При этом Путин назвал новообразованную Православную церковь Украины принадлежащей к "Стамбульскому патриархату".

      Однако, рассказывая о "независимости УПЦ МП в Украине" глава Кремля оговорился.

      "РПЦ Московского патриархата в Украине... Ой, не РПЦ, а Украинская православная церковь Московского патриархата в Украине была полностью независимой", – сказал он, добавив, что УПЦ МП якобы "только упоминали в проповедях имя московского патриарха".

      На этот раз Путин также не поскупился на упреки – обвинил Вселенского патриарха Варфоломея в "желании наживы".

      Думаю, главный мотив для Варфоломея покорить территорию, а потом еще и зарабатывать на этом,
      – заявил президент РФ.

      Не забыл Путин и о США. По его словам, госсекретарь США позвонил по этому вопросу в Киев, чтобы "обсудить эту тему".

      При этом Путин заявил, что после создания новой церкви в Украине начнется якобы "разделение собственности". Российский президент спрогнозировал "кровавый характер" такому развитию событий.

      "Он может получить очень тяжелый, если не кровавый характер", – сказал российский лидер.

      Напомним, в связи с Объединяющим собором в Киеве, по итогам которого была образована единая Православная церковь Украины, представители бывшего Московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, который возглавил митрополит Онуфрий.

      Во время собрания священнослужители приняли решение освободить от должности и запретить богослужения двум участникам Собора. А после управляющий делами "УПЦ МП" митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

      Как создавали единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Что известно о митрополите Епифание: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Единая поместная церковь Владимир Путин Томос
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      сегодня , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук