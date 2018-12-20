Путин заговорил о возможном "кровавом характере" событий вокруг Православной церкви Украины

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал создание Православной церкви Украины, обвинив Вселенского патриарха в желании наживы и исполнении "указаний из Вашингтона". Ко всему, Путин заявил о возможном "тяжелом и кровавом характере" дальнейшего развития событий.

Об этом он сказал во время своей пресс-конференции 20 декабря.

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Так, президент РФ традиционно обвиняет власти Украины во "вмешательстве в религиозную жизнь". При этом Путин назвал новообразованную Православную церковь Украины принадлежащей к "Стамбульскому патриархату".

Однако, рассказывая о "независимости УПЦ МП в Украине" глава Кремля оговорился.

"РПЦ Московского патриархата в Украине... Ой, не РПЦ, а Украинская православная церковь Московского патриархата в Украине была полностью независимой", – сказал он, добавив, что УПЦ МП якобы "только упоминали в проповедях имя московского патриарха".

На этот раз Путин также не поскупился на упреки – обвинил Вселенского патриарха Варфоломея в "желании наживы".

Думаю, главный мотив для Варфоломея покорить территорию, а потом еще и зарабатывать на этом,

– заявил президент РФ.

Не забыл Путин и о США. По его словам, госсекретарь США позвонил по этому вопросу в Киев, чтобы "обсудить эту тему".

При этом Путин заявил, что после создания новой церкви в Украине начнется якобы "разделение собственности". Российский президент спрогнозировал "кровавый характер" такому развитию событий.

"Он может получить очень тяжелый, если не кровавый характер", – сказал российский лидер.

Напомним, в связи с Объединяющим собором в Киеве, по итогам которого была образована единая Православная церковь Украины, представители бывшего Московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, который возглавил митрополит Онуфрий.



Во время собрания священнослужители приняли решение освободить от должности и запретить богослужения двум участникам Собора. А после управляющий делами "УПЦ МП" митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

Как создавали единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

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