До складу православної церкви України перейшла перша парафія з Хмельниччини

На Хмельниччині у селі Доброгорща парафіяни Свято-Миколаївського храму, що належав колишній Українській православній церкві Московського патріархату, приєдналися до нещодавно створеної Об’єднаної православної церкви України.

Про це повідомив митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній Махота на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, перейти до ПЦУ парафіяни вирішили разом зі своїм настоятелем, священиком Олександром Булановим. Тепер храм входить до Хмельницької єпархії Православної церкви України.

"Велика радість – єднання навколо рідної Помісної Православної Церкви, щоб єдиними устами та єдиним серцем славити Великого Бога та Спаса Нашого Ісуса Христа! Христос – посеред нас!", – наголосив священнослужитель.

Також митрополит Антоній опублікував фото відповідного документу.

Зауважимо, що релігійна громада з села Доброгорща стала першою парафією Московського патріархату у Хмельницькій області, яка вирішила приєднатися до Помісної церкви.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині дві парафії Московського патріархату також перейшли до складу новоствореної Православної церкви України. Зокрема, мовиться про парафії скельного Свято-Троїцького храму на березі Південного Бугу та храму Різдва Пресвятої Богородиці в селі Махнівка.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні? 9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.