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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Перша парафія УПЦ МП на Закарпатті перейшла до складу Православної церкви України

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      Михайлівський Золотоверхий собор у Києві
      Михайлівський Золотоверхий собор у Києві / Ілюстративне фото

      Парафія святого першомученика архідиякона Стефана у селищі Минай на Закарпатті приєдналася до Закарпатської єпархії новоствореної Православної церкви України.

      Про це інформує прес-служба Закарпатської єпархії Православної церкви України.

      Читайте також: Спасо-Преображенський собор Києва покинув УПЦ МП і став частиною нової Об'єднаної церкви

      21 грудня 2018 року настоятель парафії, протоієрей Степан Біляк, звернувся до єпископа Ужгородського і Закарпатського Варсонофія з письмовим проханням про включення його у клір Закарпатської єпархії Православної церкви України,
      – йдеться у повідомленні.

      Так, до цього релігійна громада входила до складу Мукачівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

      Єпископ Варсонофій видав указ про включення цієї парафії до складу Закарпатської єпархії ПЦУ.

      церква Закарпаття УПЦ МП ПЦУ
      Церква Закарпатської парафії, яка приєдналася до ПЦУ

      Зазначимо, що раніше стало відомо, що на Вінничині вже 4 колишні парафії УПЦ МП приєдналися до новоствореної Православної церкви України

      Нагадаємо, 22 грудня Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має вказати у назві на свою приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Новини політики Єдина помісна церква Релігія Новини Закарпаття УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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