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      Первый приход УПЦ МП на Закарпатье перешел в состав Православной церкви Украины

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      Михайловский Златоверхий собор в Киеве
      Михайловский Златоверхий собор в Киеве / Иллюстративное фото

      Приход святого первомученика архидиакона Стефана в поселке Минай на Закарпатье присоединился к Закарпатской епархии новосозданной Православной церкви Украины.

      Об этом информирует пресс-служба Закарпатской епархии Православной церкви Украины.

      Читайте также: Спасо-Преображенский собор Киева покинул УПЦ МП и стал частью новой Объединенной церкви

      21 декабря 2018 года настоятель прихода, протоиерей Степан Биляк, обратился к епископу Ужгородскому и Закарпатскому Варсонофию с письменной просьбой о включении его в клир Донецкой епархии Православной церкви Украины,
      – говорится в сообщении.

      Так, до этого религиозная община входила в состав Мукачевской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

      Епископ Варсонофий издал указ о включении этого прихода в состав Закарпатской епархии ПЦУ.

      церква Закарпаття УПЦ МП ПЦУ
      Церковь Закарпатского прихода, которая присоединилась к ПЦУ

      Отметим, что ранее стало известно, что на Винничине уже 4 бывших прихода УПЦ МП присоединились к новосозданной Православной церкви Украины.

      Напомним, 22 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна указать в названии на свою принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Теги: Новости Украины Религия Единая поместная церковь Новости политики Новости Закарпатья УПЦ МП
      Источник: 24 Канал
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