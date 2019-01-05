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      Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України

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      Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України
      Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України / Фото з відкритих джерел

      Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, о 12:40 підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України.

      Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

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      Документ-оригінал Томосу 4 січня привіз до Константинополя ієромонах, іконописець і каліграф Лука. Текст каліграфічно оформлений на пергаменті.

      З підписанням Томосу для України офіційно завершується процедура отримання церковної незалежності.

      Зазначимо, у храмі присутня офіційна делегація України на чолі з президентом Петром Порошенком та предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.

      Урочистості, пов’язані з наданням Україні Томосу, триватимуть у Вселенському патріархаті в Стамбулі два дні 5 і 6 січня.

      Завтра, 6 січня, в Патріаршому храмі Святого Георгія о 8:30 відбудеться божественна літургія, яку спільно відправлятимуть Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній. Після неї предстоятель ПЦУ отримає Томос.

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Новини політики Вселенський патріархат Православна церква України Томос Епіфаній Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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