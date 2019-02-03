Глава ПЦУ Епифаний официально вступил на престол: фото

В Софийском соборе 3 февраля идет интронизация предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, то есть официальное его вступление на престол. Епифаний полноценно стал митрополитом Киевским и всея Украины.

Церемония интронизации предстоятеля ПЦУ завершит все процедуры, которые утверждают автокефалию церкви. После интронизации состоится первое заседание Синода ПЦУ. На нем рассмотрят юридические вопросы, в частности согласование и утверждение руководящих органов.

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Что такое интронизация?

Это торжественное богослужение, во время которого совершается возведение на престол новоизбранного предстоятеля. Интронизация совершается во время литургии – новоизбранного главу церкви одевают в одежду предстоятеля.

К восхождению Эпифания на престол готовились чрезвычайно тщательно. Для руководителя ПЦУ из дуба изготовили из трон ручной работы, который обшили бархатом. А в Михайловском монастыре для предстоятеля ПЦУ сшили специальную мантию.

На интронизации Епифания присутствует президент Петр Порошенко с женой Мариной, ряд министров, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет и представители делегации Вселенского патриархата.

Епифаний ранее признался, что неслучайно выбрал этот день для такого важного события, ведь именно 3 февраля он празднует свое 40-летие. Таким образом он хотел объединить два своих праздника.

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Весь собор, архіпаститі і хори вітають "Акціос" (достойний). Блаженнійший Епіфаній тепер офіційно Митрополит Київський pic.twitter.com/9F2737rRxK — Roman Romaniuk (@romromaniuk) 3 февраля 2019 г.

Фсе скінчилось добре!

Епіфаній повноцінно став митрополитом Київським і всієї України!

СЛАВА УКРАЇНІ! pic.twitter.com/0Gpw9q5VYx — Виктория_Правды (@pravda_1) 3 февраля 2019 г.

Как Епифаний стал предстоятелем ПЦУ и что еще о нем известно?

Осенью 2018 года Синод Вселенского патриархата позволил создать единую поместную церковь в Украине. Уже в декабре состоялся Объединительный собор, то есть в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единая церковь получила название Православная Церковь Украины.



В январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ и передал его церкви.



Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний (в миру Сергей Думенко) – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Он был правой рукой Филарета в церковном управлении УПЦ КП.



Родился Епифаний в Одесской области в семье рабочих. Его детство и школьные годы прошли на Буковине. Учился в Киевской духовной семинарии, Киевской духовной академии, Афинском национальном университете (на философском факультете). В монашество постригся в 2007 году в Михайловском Златоверхом монастыре, тогда и получил имя Епифаний.



Епифаний является членом Национального союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов, а также ректором Киевской православной богословской академии. Почти в совершенстве знает греческий язык, что может позволить ему проводить прямые переговоры с Вселенским патриархатом.

Смотрите видео о предстоятеле ПЦУ Епифании: