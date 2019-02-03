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      Личная жизнь Епифания: что ест, одевает и какими соцсетями пользуется председатель ПЦУ

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      Личная жизнь Епифания: что ест, одевает и какими соцсетями пользуется председатель ПЦУ
      Личная жизнь Епифания: что ест, одевает и какими соцсетями пользуется председатель ПЦУ / Фото из свободных сетей

      Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал, что предпочитает сдержанную одежду, неприхотлив в еде и имеет страницы в Facebook и Twitter. А еще теперь голове ПЦУ не хватает времени для занятий спортом.

      Что касается вкусов в одежде, которую он носит вне службы, Епифаний предпочитает сдержанную одежду в темных тонах, признался священнослужитель в интервью "Радио Свобода".

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      У нас как таковой одежды какой-то особой и нет. Почему? Для людей, которые, например, ходят в внешней одежде, то для них это важно – показать, в чем они одеты. А у нас главная одежда – это одежда священнослужителя, которая покрывает то, что есть под ней. И поэтому здесь нет особых прихотей,
      – пояснил предстоятель ПЦУ.

      Что касается любимого блюда, то Епифаний говорит, что не привередлив. Собственного повара он не имеет, а питается преимущественно в Выдубицком монастыре, или в академической трапезной Михайловского монастыря вместе со студентами.

      Страницы в Facebook и Twitter Епифания ведет священнослужитель-секретарь – отец Иван.

      "Я сам смотрю (страницы в соцсетях), но технически страницы наполняет священник-секретарь. Сейчас у меня не хватает времени. Нужно много работать, решать немало насущных вопросов", – рассказал предстоятель ПЦУ.

      Как Епифаний стал предстоятелем ПЦУ и что еще о нем известно?
      В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единственная церковь получила название Православная церковь Украины.

      Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний (в миру Сергей Думенко) – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церковью Киевского патриархата.

      5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея.

      Епифаний родился в Одесской области в семье рабочих. Его детство и школьные годы прошли на Буковине. Учился в Киевской духовной семинарии, Киевской Духовной Академии, Афинском Национальном Университете (на философском факультете). В монашество постригся в 2007 году в Михайловском Златоверхом монастыре, тогда и получил имя Епифаний.

      Епифаний является членом Национального Союза журналистов Украины и Международной федерации журналистов, а также ректором Киевской православной богословской академии. Почти в совершенстве знает греческий язык, что может позволить ему проводить прямые переговоры со Вселенским патриархатом.

      Теги: Православная церковь Украины Религия Епифаний Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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