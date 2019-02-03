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      Особисте життя Епіфанія: що їсть, одягає та якими соцмережами користується голова ПЦУ

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      Особисте життя Епіфанія: що їсть, одягає та якими соцмережами користується голова ПЦУ
      Особисте життя Епіфанія: що їсть, одягає та якими соцмережами користується голова ПЦУ / Фото з вільних мереж

      Предстоятель Православної церкви України Епіфаній розповів, що надає перевагу стриманому одягу, є невибагливим у їжі та має сторінки у Facebook і Twitter. А ще тепер голові ПЦУ бракує часу для занять спортом.

      Щодо смаків у одязі, який він носить поза службою, Епіфаній надає перевагу стриманому одягу в темних тонах, зізнався священнослужитель в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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      У нас як такого одягу якогось особливого і немає. Чому? Для людей, які, наприклад, ходять у зовнішньому одязі, то для них це важливо – показати, у чому вони одягнені. А в нас головний одяг – це одяг священнослужителя, який покриває те, що є під ним. І тому тут немає якихось особливих вибаганок,
      – пояснив предстоятель ПЦУ.

      Щодо улюбленої страви, то Епіфаній каже, що не є вибагливим. Власного кухаря він не має, а харчується переважно у Видубицькому монастирі, або в академічній трапезній Михайлівського монастиря разом зі студентами.

      Сторінки у Facebook і Twitter Епіфанія веде священнослужитель-секретар – отець Іван.

      "Я сам дивлюся (строніки у соцмережах), але технічно сторінки наповнює священик-секретар. Зараз у мене не вистачає часу. Потрібно багато працювати, вирішувати чимало нагальних питань", – розповів предстоятель ПЦУ.

      Як Епіфаній став предстоятелем ПЦУ та що ще про нього відомо? У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору в єдину помісну церкву об’єднались усі українські православні церкви. Ця єдина церква отримала назву Православна церква України.

      Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній (в миру Сергій Думенко) – митрополит Переяславський та Білоцерківський. Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Українською православною церквою Київського патріархату.

      5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія.

      Епіфаній народився на Одещині в сім’ї робітників. Його дитинство та шкільні роки пройшли на Буковині. Навчався у Київській Духовній Семінарії, Київській Духовній Академії, Афінському Національному Університеті (на філософському факультеті). У чернецтво постригся у 2007 році у Михайлівському Золотоверхому монастирі, тоді й отримав ім’я Епіфаній.

      Епіфаній є членом Національної Спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів, а також ректором Київської православної богословської академії. Майже досконало знає грецьку мову, що може дозволити йому проводити прямі перемовини із Вселенським патріархатом.

      Теги: Новини України Епіфаній Релігія Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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