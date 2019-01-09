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      Рідня Епіфанія тримала у таємниці його народження: невідомі раніше деталі біографії голови ПЦУ

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      Журналісти дізналися про рідню голови Православної церкви України Епіфанія
      Журналісти дізналися про рідню голови Православної церкви України Епіфанія / Getty Images

      Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (у миру – Сергій Думенко) ріс без батька – чоловік покинув жінку з немовлям на руках майже 40 років тому. Виховували ж майбутнього предстоятеля ПЦУ мати, дідусь і бабуся.

      Про це мовиться у матеріалі ТСН.

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      Як розповіли журналістам мати Епіфанія Віра Богданюк і його хрещена Ольга Поляк, ще тоді маленькому Сергію усю батькову любов замінив дідусь.

      Він у собі тримав, він ніколи не запитався про батька, не було і до цього часу. Любов батька йому замінив дідусь. Він всю любов батьківську докладав до нашого владики. Дідусь, не була слова батько. Ніколи не було слова тато, тільки дідусь, бабуся і мама,
      – кажуть вони.

      Також журналісти з’ясували, що за усе життя Петро Думенко взагалі не цікавився своїм сином. Щодо його батьків, то жили вони бідно, але про онука знали.

      "Його батько сам заробляв на велику сім’ю, був столяром, а мати не працювала, але про внука інколи розпитувала у землякі"в, – підкреслили рідні та близькі батька Епіфанія.

      Зараз Петра Думенка вже немає у живих – за словами його односельців, той захворів і помер на заробітках, Крім того, три роки тому пішла з життя і його мати.

      "За кордоном, де Петро був на заробітках, його і поховали. Його мати була хворою, і коли дізналася про Петруся, то вона після того одразу померла", – зазначили у селі, де жив батько митрополита.

      Дядько очільника ПЦУ Степан сповітив, загалом у їхній сім’ї було шестеро дітей, але всі вже померли, окрім нього. Водночас чоловік зауважив, що рідня тримала в таємниці народження Сергія, але тепер, коли той став митрополитом Епіфанієм, хоче побачитись:

      "Якби мама знала, то я би стовідсотково знав. Зараз же хотів би з ним зустрітися, якби така була можливість. Це ж, як кажуть, наша кров. Щоб вибачив, що так сталося, що таке життя, так якось склалося його батькове життя", – додав він.

      Нагадаємо, цілком імовірно, що 3 лютого митрополита Епіфанія буде інтронізовано. Цікавим є те, що цього дня священнослужитель відзначатиме сорокаріччя.

      Хто такий митрополит Київський і всієї України Епфаній: дивіться відео 

       

      що відомо про переконання митрополита епіфанія:
      Теги: Новини України Епіфаній Православна церква України Релігія
      Джерело: 24 Канал
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