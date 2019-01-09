Родня Епифания держала в тайне его рождение: неизвестные ранее детали биографии главы ПЦУ

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (в миру – Сергей Думенко) рос без отца – мужчина бросил женщину с младенцем на руках почти 40 лет назад. Воспитывали будущего предстоятеля ПЦУ мать, дедушка и бабушка.

Об этом говорится в материале ТСН.

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Как рассказали журналистам мать Епифания Вера Богданюк и его крестная Ольга Поляк, еще тогда маленькому Сергею всю отцовскую любовь заменил дедушка.

Он в себе держал, он никогда не спросил об отце, не было и до этого времени. Любовь отца ему заменил дедушка. Он всю любовь отцовскую прилагал к нашему владыке. Дедушка, не была слова отец. Никогда не было слова папа, только дедушка, бабушка и мама,

– говорят они.

Также журналисты выяснили, что за всю жизнь Петр Думенко вообще не интересовался своим сыном. Что касается его родителей, то жили они бедно, но о внуке знали.

"Его отец сам зарабатывал на большую семью, был столяром, а мать не работала, но о внуке иногда расспрашивала у земляков", – подчеркнули родные и близкие отца Епифания.

Сейчас Петра Думенко уже нет в живых – по словам его односельчан, тот заболел и умер на заработках, Кроме того, три года назад ушла из жизни и его мать.

"За рубежом, где Петр был на заработках, его и похоронили. Его мать была больна, и когда узнала о Петрусе, то она после этого сразу умерла", – отметили в селе, где жил отец митрополита.

Дядя главы ПЦУ Степан сообщил, всего в их семье было шестеро детей, но все уже умерли, кроме него. В то же время мужчина заметил, что родня держала в тайне рождение Сергея, но теперь, когда тот стал митрополитом Епифанием, хочет увидеться:

"Если бы мама знала, то я бы стопроцентно знал. Сейчас же хотел бы с ним встретиться, если бы была такая возможность. Это же, как говорится, наша кровь. Чтобы простил, что так произошло, что такая жизнь, так как-то сложилось его отца жизнь", – добавил он.

Напомним, вполне вероятно, что 3 февраля митрополит Епифаний будет возведен на престол. Интересным является то, что в этот день священнослужитель будет отмечать сорокалетие.

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