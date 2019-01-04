Епифаний рассказал, какой видит Православную церковь Украины через год

Через год Украина получит единую сильную поместную ПЦУ, которая будет служить Богу и интересам народа. После получения Томоса Православная церковь Украины будет работать над тем, чтобы другие православные церкви признавали ее автокефалию и независимость.

Об этом предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний рассказал в интервью Deutsche Welle.

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Митрополит подчеркнул, что верит в укрепление ПЦУ в ближайшее время. Тогда к единой церкви придут все, кто "кто сейчас, к сожалению, сомневаются, до конца не верят, ожидают Томос, ожидают признания этого действия со стороны Константинополя и других православных церквей".

Я верю в то, что через год мы получим единую сильную поместную ПЦУ, которая будет служить Богу и интересам нашего народа,

– подчеркнул он.

Митрополит отметил, что после получения Томоса первыми прежде всего независимость ПЦУ признают церкви греческой традиции, а уже потом – другие православные церкви.

Напомним, ранее митрополит Епифаний рассказал, что 5 января начнется процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Уже на следующий день, 6 января, после первого торжественного богослужения патриарха Варфоломея и самого Епифания, после торжественной литургии будет вручен Томос.

Сейчас Православная церковь Украины насчитывает около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

Как создавали Православную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.