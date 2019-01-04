Епіфаній розповів, якою бачить Православну церкву України через рік

Через рік Україна отримає єдину сильну помісну ПЦУ, яка буде служити Богу і інтересам народу. Після отримання Томосу Православна церква України працюватиме над тим, щоб інші православні церкви визнавали її автокефалію і незалежність.

Про це предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів в інтерв’ю Deutsche Welle.

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Митрополит наголосив, що вірить у зміцнення ПЦУ найближчим часом. Тоді до єдиної церкви прийдуть усі, хто "хто зараз, на жаль, сумніваються, до кінця не вірять, очікують Томос, очікують визнання цієї дії з боку Константинополя та інших православних церков".

Я вірю в те, що через рік ми отримаємо єдину сильну помісну ПЦУ, яка буде служити Богу і інтересам нашого народу,

– наголосив він.

Митрополит зазначив, що після отримання Томосу першими найперше незалежність ПЦУ визнають церкви грецької традиції, а вже згодом – інші православні церкви.

Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній розповів, що 5 січня розпочнеться процедура надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вже наступного дня, 6 січня, після першого урочистого богослужіння патріарха Варфоломія та самого Епіфанія, після урочистої літургії буде вручено Томос.



Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.