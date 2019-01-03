Коли Варфоломій може приїхати в Україну: відповідь Епіфанія

Вселенський патріарх Варфоломій ще восени, до ухвалення дозволу на створення Єдиної православної Церкви, висловив бажання вдруге приїхати в Україну.

Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній в інтерв'ю "DW".

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"Наскільки мені відомо, навіть після підписання відповідної угоди на Фанарі, ще до Об’єднавчого собору, сам Патріарх Варфоломій безпосередньо заявив, що він має бажання знову, вже вдруге, відвідати православну Україну", – розповів глава ПЦУ.

Митрополит також підкреслив, що запропонує Варфоломію знову приїхати в Україну.

Вже після отримання Томосу з мого боку буде висловлене запрошення Його Всесвятості в найближчому часі відвідати Україну,

– додав Епіфаній.

Окрім того, предстоятель ПЦУ відзначив, що отримання Томосу про автокефалію від Константинополя є першим кроком у визнанні Православної церкви України іншими помісними православними церквами.

"Це є визнанням вже першої помісної православної церкви. З часом, після отримання Томосу, ми будемо працювати над тим, щоб інші православні церкви визнавали автокефалію і незалежність нашої помісної православної церкви", – додав він.

Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній розповів, що 5 січня розпочнеться процедура надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вже наступного дня, 6 січня, після першого урочистого богослужіння патріарха Варфоломія та самого Епіфанія, після урочистої літургії буде вручено Томос.



Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.