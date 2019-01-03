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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Коли Варфоломій може приїхати в Україну: відповідь Епіфанія

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      Епіфаній запросить Варфоломія відвідати Україну найближчим часом
      Епіфаній запросить Варфоломія відвідати Україну найближчим часом / Фото з відкритих джерел

      Вселенський патріарх Варфоломій ще восени, до ухвалення дозволу на створення Єдиної православної Церкви, висловив бажання вдруге приїхати в Україну.

      Про це заявив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній в інтерв'ю "DW".

      Читайте також: "Історична подія": Варфоломій зробив важливу заяву про надання автокефалії Україні

      "Наскільки мені відомо, навіть після підписання відповідної угоди на Фанарі, ще до Об’єднавчого собору, сам Патріарх Варфоломій безпосередньо заявив, що він має бажання знову, вже вдруге, відвідати православну Україну", – розповів глава ПЦУ. 

      Митрополит також підкреслив, що запропонує Варфоломію знову приїхати в Україну.

      Вже після отримання Томосу з мого боку буде висловлене запрошення Його Всесвятості в найближчому часі відвідати Україну,
      – додав Епіфаній.

      Окрім того, предстоятель ПЦУ відзначив, що отримання Томосу про автокефалію від Константинополя є першим кроком у визнанні Православної церкви України іншими помісними православними церквами.

      "Це є визнанням вже першої помісної православної церкви. З часом, після отримання Томосу, ми будемо працювати над тим, щоб інші православні церкви визнавали автокефалію і незалежність нашої помісної православної церкви", – додав він.

      Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній розповів, що 5 січня розпочнеться процедура надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вже наступного дня, 6 січня, після першого урочистого богослужіння патріарха Варфоломія та самого Епіфанія, після урочистої літургії буде вручено Томос.

      Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Протягом 2 тижнів після об'єднавчого Собору до ПЦУ вирішили перейти понад 20 парафій УПЦ МП на чолі зі своїми священиками. Окрім того, в інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Новини політики Релігія Вселенський патріархат Епіфаній Томос Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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