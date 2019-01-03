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      Когда Варфоломей может приехать в Украину: ответ Епифания

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      Епифаний пригласит Варфоломея посетить Украину в ближайшее время
      Епифаний пригласит Варфоломея посетить Украину в ближайшее время / Фото из открытых источников

      Вселенский патриарх Варфоломей еще осенью, до принятия разрешения о создании Единой православной Церкви, выразил желание во-второй раз приехать в Украину.

      Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью "DW".

      Читайте также: "Историческое событие": Варфоломей сделал важное заявление о предоставлении автокефалии Украины

      "Насколько мне известно, даже после подписания соответствующего соглашения на Фанаре, еще до Объединительного собора, сам Патриарх Варфоломей непосредственно заявил, что он желает снова, уже во второй раз, посетить православную Украину", – рассказал глава ПЦУ.

      Митрополит также подчеркнул, что предложит Варфоломею снова приехать в Украину.

      Уже после получения Томоса с моей стороны будет выражено приглашение Его Святейшества в ближайшее время посетить Украину,
      – добавил Епифаний.

      Кроме того, предстоятель ПЦУ отметил, что получение Томоса об автокефалии от Константинополя является первым шагом в признании Православной церкви Украины другими поместными православными церквами.

      "Это является признанием уже первой поместной православной церкви. Со временем, после получения Томоса, мы будем работать над тем, чтобы другие православные церкви признавали автокефалию и независимость нашей поместной православной церкви", – добавил он.

      Напомним, ранее митрополит Епифаний рассказал, что 5 января начнется процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Уже на следующий день, 6 января, после первого торжественного богослужения патриарха Варфоломея и самого Епифания, после торжественной литургии будет вручен Томос.

      Сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавали Православную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Православная церковь Украины Томос Епифаний Вселенський патриархат
      Источник: 24 Канал
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