"Историческое событие": Варфоломей сделал важное заявление о предоставлении автокефалии Украине

Вселенский патриарх Варфоломей во время праздничной новогодней церемонии рассказал об историчности создания единой Православной церкви Украины и подтвердил намерение предоставить Томос 6 января предстоятелю ПЦУ Епифанию.

Об этом сообщают "РИА Новости".

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По его словам, предоставление Томоса 6 января будет "большим, историческим событием" и финальной стадией получения автокефалии Украиной.

Господь благословил уходящий год. Мы славим его за все блага, которые он нам дал, и особенно за большое и историческое событие – автокефалию церкви Украины, дело, которое завершится и будет благословенно следующего воскресенья в присутствии нового предстоятеля этой сестринской церкви и в присутствии президента страны господина Порошенко. Здесь они получат Томос автокефалии,

– отметил Варфоломей.

Он отметил, что этому решению было много жесткого противодействия, но позиция Константинополя не изменится.

"Однако это не будет препятствием для нас, поскольку мы формируем наше решение на святых канонах, на привилегии Вселенского патриархата, на порядке и традициях православия", – добавил Варфоломей.

Также, Вселенский патриарх надеется, что сестринские церкви, которые противятся решению Константинополя, будут "думать более логично и справедливо, с большим уважением и благодарностью к церкви нашего Вселенского патриархата".

Напомним, ранее митрополит Епифаний рассказал, что 5 января начнется процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Уже на следующий день, 6 января, после первого торжественного богослужения патриарха Варфоломея и самого Епифания, после торжественной литургии будет вручен Томос.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.