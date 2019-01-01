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      "Історична подія": Варфоломій зробив важливу заяву про надання автокефалії Україні

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      Варфоломій зробив важливу заяву про надання автокефалії Україні
      Варфоломій зробив важливу заяву про надання автокефалії Україні / Фото з відкритих джерел

      Вселенський патріарх Варфоломій під час святкової новорічної церемонії розповів про історичність створення єдиної Православної церкви України та підтвердив намір надати Томос 6 січня предстоятелю ПЦУ Епіфанію.

      Про це повідомляють "РИА Новости".

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      За його словами, надання Томосу 6 січня буде "великою, історичною подією" та фінальною стадією отримання автокефалії Україною.

      Господь благословив рік, що минає. Ми славимо його за всі блага, які він нам дав, і особливо за велику і історичну подію – автокефалію церкви України, справа, яка завершиться і буде благословенна наступної неділі в присутності нового предстоятеля цієї сестринської церкви і в присутності президента країни пана Порошенка. Тут вони отримають Томос автокефалії,
      – наголосив Варфоломій.

      Він відзначив, що цьому рішенню було багато жорсткої протидії, але позиція Константинополя не зміниться.

      "Однак це не буде перешкодою для нас, оскільки ми формуємо наше рішення на святих канонах, на привілеї Вселенського патріархату, на порядку і традиціях православ'я", – додав Варфоломій.

      Також, Вселенський патріарх сподівається, що сестринські церкви, які чинять спротив рішенням Константинополя, будуть "думати більш логічно і справедливо, з більшою повагою та вдячністю до церкви нашого Вселенського патріархату".

      Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній розповів, що 5 січня розпочнеться процедура надання Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вже наступного дня, 6 січня, після першого урочистого богослужіння патріарха Варфоломія та самого Епіфанія, після урочистої літургії буде вручено Томос.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Православна церква України Вселенський патріархат Томос Релігія Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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