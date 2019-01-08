Коли відбудеться інтронізація голови ПЦУ Епіфанія та що це таке

Найімовірніше, церемонія інтронізації глави Православної церкви України Епіфанія відбудеться 3 лютого.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповів прес-секретар ПЦУ Києва Іван Сидор.

Так, за його словами, 3 лютого цього року Епіфаній відзначатиме своє сорокаріччя.

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"Це було б і логічно, і красиво, і урочисто – два свята з'єднати в одне", – сказав Сидор.

Проте він зауважив, що точна дата інтронізації поки що не узгоджена.

Нагадаємо, на початку жовтня 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору в єдину помісну церкву об’єднались усі українські православні церкви. Ця єдина церква отримала назву Православна церква України. А предстоятелем ПЦУ став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський.



5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія.

Що таке інтронізація? Урочисте богослужіння, під час якого новообраного патріарха зводять на патріаршу кафедру. Інтронізація здійснюється під час літургії з тим, що одягається новообраний патріарх у патріарший одяг і вручається йому патріарший посох.

Що таке Томос? Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Україна отримала Томос про автокефалію православної церкви: дивіться відео