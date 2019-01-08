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      Когда произойдет интронизация главы ПЦУ Эпифания и что это такое

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      Когда произойдет интронизация головы ПЦУ Епифания
      Когда произойдет интронизация головы ПЦУ Епифания / Фото из открытых источников

      Вероятнее всего, церемония интронизации главы Православной церкви Епифания состоится 3 февраля.

      Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал пресс-секретарь ПЦУ Киева Иван Сидор.

      Так, по его словам, 3 февраля этого года Епифаний будет отмечать свое сорокалетие.

      Читайте также: Предстоятель ПЦУ – Епифаний, но я остаюсь патриархом, – Филарет

      "Это было бы и логично, и красиво, и торжественно – два праздника соединить в один", – сказал Сидор.

      Однако он отметил, что точная дата интронизации пока не согласована.

      Напомним, в начале октября 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единая церковь получила название Православная Церковь Украины. А предстоятелем ПЦУ стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский.

      5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея.

      Что такое интронизация?
      Торжественное богослужение, во время которого новоизбранного патриарха возводят на патриаршую кафедру. Интронизация совершается во время литургии с тем, что одевается новоизбранный патриарх в патриаршую одежду и вручается ему патриарший посох.

      Что такое Томос?
      Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Украина получила Томос об автокефалии православной церкви: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Религия Епифаний
      Источник: 24 Канал
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