Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии

Сегодня, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей предоставил Украине Томос об автокефалии. Церемония вручения состоялась на божественной литургии, которую совместно правили патриарх Варфоломей и предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Божественная литургия и церемония преедачи Томоса состоялись в Патриаршем храме Св. Георгия.

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Так, Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю новообразованной Православной церкви Украины Епифанию посох и Томос, который провозглашает автокефалию. Теперь процедура получения Украиной церковной независимости официально завершена.

Отметим, что благодаря Томосу Православная Церковь Украины потеряла любую зависимость от России. После торжеств с поздравительным словом выступили Вселенский патриарх Варфоломей, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний и президент Порошенко.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

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