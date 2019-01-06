Православна церква України отримала Томос про автокефалію

Сьогодні, 6 січня, Вселенський патріарх Варфоломій надав Україні Томос про автокефалію. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

Божественна літургія та церемонія передачі Томосу відбулись у Патріаршому храмі Святого Георгія.

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Так, Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і Томос, який проголошує автокефалію. Тепер процедура отримання Україною церковної незалежності офіційно завершена.

Зазначимо, що завдяки Томосу Православна церква України втратила будь-яку залежність від Росії. Після урочистостей із вітальни словом виступили Вселенський патріарх Варфоломій, митрополит Київський і всієї України Епіфаній та президент Порошенко.

Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

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