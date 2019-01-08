Предстоятель ПЦУ – Епіфаній, але я залишаюсь патріархом, – Філарет

Почесний патріарх Української церкви Філарет заявив, що предстоятелем ПЦУ є митрополит Київський і всієї України Епіфаній, проте він сам залишається патріархом.

Про це Філарет повідомив під час божественної літургії в Михайлівському соборі у Києві, пише УНІАН.

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"Сьогодні маємо предстоятеля блаженнішого митрополита Епіфанія, який є предстоятелем Української православної церкви, але я залишаюсь патріархом", – зазначив він.

Також Філарет привітав мирян із отриманням Православною церквою України Томосу про автокефалію.

Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Предстоятелем Православної церкви України став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.



6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію.

Україна отримала Томос про автокефалію: дивіться відео