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      Предстоятель ПЦУ – Епіфаній, але я залишаюсь патріархом, – Філарет

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      Патріарх Філарет і митрополит ПЦУ Епіфаній
      Патріарх Філарет і митрополит ПЦУ Епіфаній / Соцмережі

      Почесний патріарх Української церкви Філарет заявив, що предстоятелем ПЦУ є митрополит Київський і всієї України Епіфаній, проте він сам залишається патріархом.

      Про це Філарет повідомив під час божественної літургії в Михайлівському соборі у Києві, пише УНІАН.

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      "Сьогодні маємо предстоятеля блаженнішого митрополита Епіфанія, який є предстоятелем Української православної церкви, але я залишаюсь патріархом", – зазначив він.

      Також Філарет привітав мирян із отриманням Православною церквою України Томосу про автокефалію. 

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Предстоятелем Православної церкви України став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.

      6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію.

      Україна отримала Томос про автокефалію: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Релігія Православна церква України Філарет Епіфаній Томос
      Джерело: 24 Канал
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