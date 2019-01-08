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      Предстоятель ПЦУ – Епифаний, но я остаюсь патриархом, – Филарет

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      Патриарх Филарет и митрополит Епифаний ПЦУ
      Патриарх Филарет и митрополит Епифаний ПЦУ / Соцсети

      Почетный патриарх Украинской церкви Филарет заявил, что предстоятелем ПЦУ является митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, однако он сам остается патриархом.

      Об этом Филарет сообщил во время божественной литургии в Михайловском соборе в Киеве, пишет УНИАН.

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      "Сегодня имеем предстоятеля блаженнейшего митрополита Епифания, который является предстоятелем Украинской православной церкви, но я остаюсь патриархом", – отметил он.

      Также Филарет поздравил мирян с получением Православной церковью Украины Томоса об автокефалии.

      Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Предстоятелем Православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор.

      6 января 2019 года Православная церковь Украины получила Томос об автокефалии.

      Украина получила Томос об автокефалии: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Томос Епифаний Филарет Православная церковь Украины Религия
      Источник: 24 Канал
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