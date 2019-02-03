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      Голова ПЦУ Епіфаній офіційно вступив на престол: фото

      464 Читать новость на русском
      Інтронізація Епіфанія
      Інтронізація Епіфанія / Фото з відкритих джерел

      У Софійському соборі 3 лютого відбувається інтронізація предстоятеля Православної церкви України, митрополита Епіфанія, тобто офіційний його вступ на престол. Епіфаній повноцінно стане митрополитом Київським і всієї України.

      Церемонія інтронізації предстоятеля ПЦУ завершить усі процедури, які утверджують автокефалію церкви. Після інтронізації відбудеться перше засідання Синоду ПЦУ. На ньому розглянуть юридичні питання, зокрема узгодження і затвердження керівних органів.

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      Що таке інтронізація? Це урочисте богослужіння, під час якого відбувається зведення на престол новообраного предстоятеля. Інтронізація здійснюється під час літургії з тим, що новообраного очільника церкви одягають в одяг предстоятеля.

      До сходження Епіфанія на престол готувалися надзвичайно ретельно. Для очільника ПЦУ з дуба виготовили з трон ручної роботи, який обшили оксамитом. А у Михайлівському монастирі для предстоятеля ПЦУ пошили спеціальну мантію.

      На інтронізації Епіфанія присутній президент Петро Порошенко з дружиною Мариною, низка міністрів, почесний патріарх Православної церкви України Філарет і представники делегації Вселенського патріархату.

      Епіфаній раніше зізнався, що невипадково обрав цей день для такої важливої події, адже саме 3 лютого він святкує своє 40-річчя. У такий спосіб він хотів об'єднати два своїх свята.

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      Як Епіфаній став предстоятелем ПЦУ та що ще про нього відомо? Восени 2018 року Синод Вселенського патріархату дозволив створити єдину помісну церкву в Україні. Вже у грудні відбувся Об'єднавчий собор, тобто в єдину помісну церкву об’єднались усі українські православні церкви. Ця єдина церква отримала назву Православна церква України.

      У січні 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ та передав його церкві.

      Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній (у миру Сергій Думенко) – митрополит Переяславський та Білоцерківський. Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні УПЦ КП.

      Народився Епіфаній на Одещині в сім’ї робітників. Його дитинство та шкільні роки пройшли на Буковині. Навчався у Київській Духовній Семінарії, Київській Духовній Академії, Афінському Національному Університеті (на філософському факультеті). У чернецтво постригся у 2007 році у Михайлівському Золотоверхому монастирі, тоді й отримав ім’я Епіфаній.

      Епіфаній є членом Національної Спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів, а також ректором Київської православної богословської академії. Майже досконало знає грецьку мову, що може дозволити йому проводити прямі перемовини із Вселенським патріархатом.

      Дивіться відео про предстоятеля ПЦУ Епіфанія:

       

      Теги: Новини України Епіфаній Православна церква України Релігія
      Джерело: 24 канал
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