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      Помста Москви: окупаційна влада хоче закрити головний храм ПЦУ у Криму

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      Окупаційна влада хоче закрити головний храм ПЦУ у Криму
      Окупаційна влада хоче закрити головний храм ПЦУ у Криму / Фото з відкритих джерел

      У анексованому Криму можуть закрити головний храм Православної церкви України – храм святих Володимира і Ольги у Сімферополі.

      Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій (Зоря) у себе на Facebook-сторінці написав, що окупанти надіслали припис про "звільнення приміщень".

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      Євстратій написав, що єдиному українському православному храму у Сімферополі загрожує знищення.

      Він додав, що "архієпископ Клімент з вірянами собору святих Володимира і Ольги в Сімферополі потребують від усіх молитви".

      Очевидно, що це є помстою Москви, в тому числі за правозахисну діяльність владики,
      – зазначив Євстратій.

      Як з’явилась Православна церква України?Восени 2018 року Синод Вселенського патріархату дозволив створити єдину помісну церкву в Україні. Вже у грудні відбувся Об'єднавчий собор, тобто в єдину помісну церкву об’єднались усі українські православні церкви. Ця єдина церква отримала назву Православна церква України.

      У січні 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томоспро автокефалію ПЦУ та передав його церкві.

      Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній (у миру Сергій Думенко) – митрополит Переяславський та Білоцерківський. Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні УПЦ КП. 3 лютого Епіфаній офіційно зійшов на престол, тобто відбулася його інтронізація. А 5 лютого Епіфаній провів у Софійському соборі в Києві перше засідання Синоду ПЦУ.

      Щодо УПЦ МП, то вона повинна змінити свою назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви. Такий закон 20 грудня 2018 року схвалив український парламент, давши для цього 3 місяці.

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      Джерело: 24 канал
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