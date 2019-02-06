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      Скільки священиків з УПЦ МП перейшли до Православної церкви України

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      Скільки священиків з УПЦ МП перейшли до ПЦУ
      Скільки священиків з УПЦ МП перейшли до ПЦУ / Ілюстративне фото

      Щонайменше 12 священиків Української церкви Московського патріархату вже перейшли до Православної церкви України. Представники УПЦ МП назвали своїх колег, які перейшли до ПЦУ, такими, які "ухилилися в розкол".

      "За ухилення в розкол заборонені у служінні дванадцять кліриків Київської єпархії УПЦ", – повідомили на сайті УПЦ МП.

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      Священики, які вже перейшли до ПЦУ: протоієрей Петро Зуєв, протодиякон Ростислав Воробій, протоієрей Андрій Дудченко, протоієрей Миколай Тишкун, ієрей Сергій Бережной, протодиякон Іоанн Гичун, протоієрей Ігор Савченко, протоієрей Миколай Павленко, протоієрей Георгій Коваленко, протоієрей Олег Скнарь, протоієрей Тарас Козка, протодиякон Савва Заріцький.

      До ПЦУ також перейшли понад 200 парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату.

      На сьогодні УПЦ МП налічує понад 12 тисяч офіційно зареєстрованих парафій в Україні, проте реальна їх кількість сягає близько 10 тисяч.

      Правила переходу до ПЦУ

      Як з’явилась Православна церква України? Восени 2018 року Синод Вселенського патріархату дозволив створити єдину помісну церкву в Україні. Вже у грудні відбувся Об'єднавчий собор, тобто в єдину помісну церкву об’єднались усі українські православні церкви. Ця єдина церква отримала назву Православна церква України.

      У січні 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ та передав його церкві.

      Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній (у миру Сергій Думенко) – митрополит Переяславський та Білоцерківський. Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні УПЦ КП. 3 лютого Епіфаній офіційно зійшов на престол, тобто відбулася його інтронізація. А 5 лютого Епіфаній провів у Софійському соборі в Києві перше засідання Синоду ПЦУ.

      Щодо УПЦ МП, то вона повинна змінити свою назву, вказавши приналежність до Російської православної церкви. Такий закон 20 грудня 2018 року схвалив український парламент, давши для цього 3 місяці.

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      Теги: Новини України Релігія Православна церква України УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
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