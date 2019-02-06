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      Що робити парафіям, які не хочуть переходити до ПЦУ: відповідь Мінкульту

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      У Мінкульті пояснили, що робити незгодним із переходом до ПЦУ парафіянам
      У Мінкульті пояснили, що робити незгодним із переходом до ПЦУ парафіянам / Фото з відкритих джерел

      Рішення про перехід до Православної церкви України громада приймає більшістю голосів. Ті, хто залишився в меншості, можуть створити нову релігійну громаду.

      Директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури Андрій Юраш наголосив, що загальні збори для зміни підпорядкування скликають члени громади, а не настоятелі храмів, пише "Урядовий кур’єр".

      Читайте також: Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України

      "Та частина громади, яка нe згодна з рішенням більшості про зміну підпорядкування, можe утворити нову релігійну громаду та укласти свою угоду на користування майном або стати частиною іншої громади, що діє поруч і відповідає уявлeнням про підпорядкування", – зазначив він.

      Якщо статутом таке право обмежено, то пріоритет має закон. Рішення про зміну підпорядкування ухвалюється двома третинами голосів від кількості, необхідної для визнання загальних зборів повноважними.

      Так, якщо в громаді 100 членів, то існує норма 50% плюс 1 голос. Таким чином 51 особа може розпочати збори. Якщо рішення зборів підтримали 34 учасники, то воно буде легітимним.

      Якщо ж для повноважності треба дві третини, то розпочати збори можуть 67 осіб. Від цього дві третини – 45 осіб – треба для легітимності рішення,
      – пояснив представник Мінкульту.

      Окрім того, закон під час зміни забороняє дії, наслідком яких може стати відчуження майна релігійної громади. Таким чином вдасться попередити продаж, обмін, заставу, безоплатну пeрeдачу майна у власність та управління інших. Це унеможливить випадки, коли хтось свідомо залишить громаду без майна.

      Зазначимо, 17 січня Верховна Рада схвалила зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій", у якому прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій. Наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. Водночас, УПЦ Московського патріархату налічує понад 12 тисяч офіційно зареєстрованих парафій в Україні, проте реальна їх кількість є меншою, і сягає близько 10 тисяч.

      Перехід парафій до ПЦУ
      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Теги: Новини України Новини політики УПЦ МП Релігія Православна церква України Міністерство культури України
      Джерело: 24 Канал
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