Что делать приходам, которые не хотят переходить в ПЦУ: ответ Минкульта

Решение о переходе в Православную церковь Украины община принимает большинством голосов. Те, кто остался в меньшинстве, могут создать новую религиозную общину.

Директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш отметил, что общее собрание для изменения подчинения созывают члены общины, а не настоятели храмов, пишет "Урядовый курьер".

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"Та часть общества, которая нe согласна с решением большинства об изменении подчинения, можeт создать новую религиозную общину и заключить свое соглашение на пользование имуществом или стать частью другой общины, которая действует рядом и отвечает представлениям о подчинении", – отметил он.

Если уставом такое право ограничено, то приоритет имеет закон. Решение об изменении подчинения принимается двумя третями голосов от количества, необходимого для признания общего собрания полномочными.

Так, если в общине 100 членов, то существует норма 50% плюс 1 голос. Таким образом 51 человек может начать сборы. Если решение собрания поддержали 34 участника, то оно будет легитимным.

Если же для полномочности надо две трети, то начать сборы могут 67 человек. От этого две трети – 45 человек – надо для легитимности решения,

– пояснил представитель Минкульта.

Кроме того, закон при смене запрещает действия, следствием которых может стать отчуждение имущества религиозной общины. Таким образом удастся предупредить продажу, обмен, залог, бесплатную пeрeдачу имущества в собственность и управление других. Это сделает невозможным случаи, когда кто-то сознательно оставит общество без имущества.

Отметим, 17 января Верховная Рада приняла изменения в закон "О свободе совести и религиозных организаций", в котором прописаны механизмы перехода религиозных общин в другие приходы. Сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В то же время, УПЦ Московского патриархата насчитывает более 12 тысяч официально зарегистрированных приходов в Украине, однако реальное их количество меньше, и составляет около 10 тысяч.



Как происходит процесс перехода приходов в ПЦУ

Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.