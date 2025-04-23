На этот раз от действий российских захватчиков пострадали Одесса, Марганец, Полтава, Харьков и Херсон. Какие последствия атаки – читайте в материале 24 Канала.

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Какие последствия атаки на Марганец

Утром 23 апреля россияне ударили дроном-камикадзе по Марганцу, что на Днепропетровщине. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук отметил, что россияне цинично нанесли удар по гражданским, которые ехали в автобусе.

Осторожно, чувствительные кадры, 18+! Жуткие кадры с места атаки в Марганце / Фото ГСЧС

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате этого есть по меньшей мере 9 погибших. В Офисе Генерального прокурора в 9:44 также указали, что 32 человека пострадали.

Россия атаковала Одессу: в городе возникли пожары

Российская армия в очередной раз атаковала Одессу. Вследствие этого зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, занялись жилые дома и здания частных предприятий. По предварительной информации, также пострадали 2 человека.

Последствия атаки на Одессу: видео ГСЧС

Заметим, что пожары ликвидировали спасатели, добровольцы и пожарное подразделение Нацгвардии. Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

Атака беспилотников на Харьков

В ночь на 23 апреля враг атаковал Харьков. В ГСЧС говорят, что под прицелом россиян были гражданские объекты, в результате этого возникли масштабные пожары и разрушения зданий. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Ликвидация последствий атаки на Харьков / Фото ГСЧС

Там добавили, что на месте происшествия под угрозой повторных вражеских ударов работают подразделения ГСЧС и коммунальные службы города. По состоянию на 6:35 продолжаются работы по ликвидации пожаров и разбору завалов.

Массированный российский удар "Шахедами" по Полтаве

В ночь на 23 апреля Россия осуществила массированный удар беспилотниками по Полтаве. В результате атаки пострадали 6 человек, один из них получил тяжелые травмы. Заметим, что три человека отказались от госпитализации, остальных – доставили в больницу.

Спасатели ликвидируют последствия атаки на Полтаву / Фото ГСЧС

В ОВА указали, что ночью город атаковали 13 ударных БПЛА. Часть из них была сбита силами и средствами ПВО. В результате падения обломков и прямых попаданий есть повреждения и разрушения.

В Подольском районе разрушен частный дом. Повреждены несколько многоэтажных и частных домов и складские помещения двух гражданских предприятий. Тогда как в Шевченковском районе зафиксировано повреждение двух офисных зданий и нескольких многоэтажек.

Атака на энергетический объект в Херсоне

Россияне уже более суток массированно бьют по одному из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры Херсона. На утро 23 апреля враг уничтожил энергообъект.

По словам председателя Херсонской ОВА Александра Прокудина, оккупанты безжалостно били из артиллерии и дронов. Он отметил, что атаки с БПЛА продолжаются до сих пор. Украинские защитники всю ночь боролись, чтобы отразить удары агрессора.

Председатель Херсонской ОВА сообщил, что энергетики делают все, чтобы стабилизировать энергетическую ситуацию в городе и попросил максимально экономно пользоваться электроэнергией. В связи с российской атакой в ближайшее время возможны вынужденные отключения света.