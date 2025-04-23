Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОВА.

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Что известно о пострадавших в Полтаве

В результате атаки пострадали 6 человек. Известно, что 3 из них от госпитализации отказались.

Указывается, что остальных людей госпитализировали, один из них получил тяжелые травмы.

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Добавим, что в ОВА указали, что ночью город атаковали 13 ударных БпЛА. Часть из них была сбита силами и средствами ПВО. В результате падения обломков и прямых попаданий есть повреждения и разрушения.

В Подольском районе разрушен частный дом. Повреждены несколько многоэтажных и частных домов и складские помещения двух гражданских предприятий.

В Шевченковском районе зафиксировано повреждение двух офисных зданий и нескольких многоэтажек.

Так, отметим, что под вражескими атаками оказалась исключительно гражданская инфраструктура Полтавы.