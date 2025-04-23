Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ОВА.

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Що відомо про постраждалих в Полтаві

Внаслідок атаки постраждали 6 людей. Відомо, що 3 з них від госпіталізації відмовилися.

Вказується, що решту людей госпіталізували, одна з них зазнала тяжких травм.

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Додамо, що в ОВА вказали, що вночі місто атакували 13 ударних БпЛА. Частина з них була збита силами та засобами ППО. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань є пошкодження та руйнування.

У Подільському районі зруйновано приватний будинок. Пошкоджено кілька багатоповерхових й приватних будинків та складські приміщення двох цивільних підприємств.

У Шевченківському районі зафіксовано пошкодження двох офісних будівель та кількох багатоповерхівок.

Так, наголосимо, що під ворожими атаками опинилася виключно цивільна інфраструктура Полтави.