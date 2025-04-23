Відомо, що внаслідок ворожих дій є загиблі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Лисака, очільника ОВА.

Дивіться також На Київщині після атаки "Шахедів" горів готельно-ресторанний комплекс: ДСНС показала наслідки

Удар по Марганцю

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Сергій Лисак зранку 23 квітня повідомив, що агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю.

За попередніми даними, є жертви. Так, загинули 7 людей.

Ще 6 осіб зазнали поранення.

Глава Дніпропетровської ОВА вказав, що інформацію уточнюють.

Дивіться також Пошкоджено цивільну інфраструктуру, пожежі в будинках: в ДСНС показали наслідки атаки по Одесі

Нагадаємо, що цієї ночі ворог також атакував Харків. Під прицілом ворога були цивільні об'єкти, внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Зранку 23 квітня ворог знову вдарив по Харкову. Терехов повідомив, що БпЛА "Молнією" був атакований багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі. Влучання сталося у технічний поверх.