Известно, что в результате вражеских действий есть погибшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Лысака, главу ОВА.

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Удар по Марганцу

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Сергей Лысак утром 23 апреля сообщил, что агрессор ударил дроном-камикадзе по Марганцу.

По предварительным данным, есть жертвы. Так, погибли 7 человек.

Еще 6 человек получили ранения.

Глава Днепропетровской ОГА указал, что информацию уточняют.

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Напомним, что этой ночью враг также атаковал Харьков. Под прицелом врага были гражданские объекты, в результате этого возникли масштабные пожары и разрушения зданий. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

Утром 23 апреля враг снова ударил по Харькову. Терехов сообщил, что БПЛА "Молнией" был атакован многоквартирный жилой дом в Индустриальном районе. Попадание произошло в технический этаж.