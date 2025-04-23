Возгорание произошло в местном гостинично-ресторанном комплексе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Последствия атаки "Шахедов" на Киевскую область

Киевская ОВА сообщала о атаке "Шахедов" на область в 01:00. Работала ПВО по российским целям.

Мониторинговые каналы предупреждали о движении ударных БпЛА в направлении Броваров/Киева.

Утром стало известно, что пострадал гостинично-ресторанный комплекс в Броварском районе.

Пожар на Киевщине после атаки БпЛА: смотрите видео

Там возник пожар из-за падения обломков российского БпЛА. Спасатели рассказали, что горели два отдельно стоящих здания.

Пожарные укротили пламя. К счастью, обошлось без пострадавших,

– добавили в ГСЧС.

Обломки БпЛА упали на ГРК в Киевской области / Фото ГСЧС

Напомним, что ночью взрывы также раздавались в Полтаве и Одессе.